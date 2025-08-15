España, Portugal y Grecia luchan contra incendios forestales en plena ola de calor

MADRID (AP) — Bomberos en España, Portugal y Grecia seguían combatiendo los incendios forestales activos el viernes en una jornada festiva en los tres países, mientras las persistentes condiciones de calor y sequía complicaban los esfuerzos para contener las llamas.

En España, donde se espera que las temperaturas aumenten durante el fin de semana, se luchaba contra 14 incendios importantes.

“Hoy volverá a ser un día muy duro, con riesgo extremo de nuevos incendios”, dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en X.

La agencia meteorológica nacional, AEMET, advirtió sobre un riesgo extremo de incendios en la mayor parte del país, incluyendo el norte y el oeste, donde seguían ardiendo los fuegos más graves. Se espera que la ola de calor que dejó temperaturas por encima de los 40º C (104º F) varios días de este mes continúe hasta el lunes.

Los incendios en Galicia, una región en el extremo noroccidental de la península, provocaron el cierre de varias carreteras. La línea de tren de alta velocidad con la capital, Madrid, seguía suspendida.

En lo que va de año, las llamas han arrasado 158.000 hectáreas (610 millas cuadradas) en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de la Unión Europea.

Tanto en España como en Portugal se conmemora la Asunción, una importante festividad católica que suele celebrarse con reuniones familiares y procesiones religiosas.

En Portugal, casi 4000 bomberos trataban de sofocar siete incendios importantes. Las autoridades extendieron el estado de alerta hasta el domingo debido a las altas temperaturas previstas para el fin de semana.

En la isla griega de Quíos, un incendio forestal ardía sin control por cuarto día. El fuego provocó varias evacuaciones nocturnas más.

Dos aviones de descarga de agua y dos helicópteros trabajaban en el norte de la isla del Egeo oriental, donde las autoridades locales dijeron que una pausa en los fuertes vientos estaba ayudando a los bomberos el viernes por la mañana.

Tras una serie de grandes incendios en el oeste del país a principios de semana, el Servicio de Bomberos de Grecia estaba en alerta el viernes en las afueras de Atenas y en zonas próximas en el sur del país, donde las condiciones meteorológicas adversas elevaban el riesgo de incendios.

El líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, el patriarca ecuménico Bartolomé, expresó el viernes su solidaridad con las víctimas de los incendios forestales en el sur de Europa durante las oraciones por la Dormición de la Virgen María, una importante festividad religiosa para los cristianos ortodoxos.

El periodista de The Associated Press Derek Gatopoulos en Atenas contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.