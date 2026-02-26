España: PP pide a Juan Carlos I que regrese a España

"La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado.

Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España", escribió Feijóo, líder del Partido Popular (PP), en X.

"El mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país", añadió.

Su petición se produce después de que ayer se desclasificaran, tras la decisión del gobierno de Pedro Sánchez, 153 unidades documentales sobre la intentona golpista liderada por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, fallecido ayer a los 93 años.

Uno de los documentos confirma cómo Juan Carlos I frenó al general Alfonso Armada, considerado el ideólogo de la intentona golpista, de acudir a La Zarzuela.

El gobierno de Sánchez no se opone al regreso a España de Juan Carlos I, quien se trasladó a Abu Dabi tras hacerse pública su fortuna opaca en el extranjero, aunque cree que no tiene relación con la desclasificación de los documentos.

"Una cosa no borra la otra. Puede actuar bien en unas cosas y mal en otras", dijo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que añadió que la decisión de Juan Carlos I, de 88 años, de regresar a España "depende de él, no le compete al gobierno". (ANSA).