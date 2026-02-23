España: Prensa, "al Papa le preocupa la ultraderecha española"

El diario El País informó al respecto, citando a dos fuentes presentes en la reunión.

El mensaje, según el comunicado inicial del periódico, describe la postura de la Iglesia ante los obispos y la retórica de Vox y los movimientos ultraconservadores que se oponen a la recepción y regularización de migrantes.

"El Papa ve que la extrema derecha utiliza a los creyentes para sus propios fines", declaró un prelado citado por el periódico.

Para el Papa, señala el periódico, combatir la polarización, tanto dentro como fuera de la Iglesia, es una prioridad, y considera el auge de la extrema derecha como uno de los principales riesgos, especialmente la demonización de los migrantes (ANSA).