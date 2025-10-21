España prohíbe las exportaciones de ganado vivo por un brote de dermatosis nodular contagiosa

MADRID, 21 oct (Reuters) - España ha impuesto una prohibición temporal a las exportaciones de ganado vacuno vivo a raíz de un brote de dermatosis nodular contagiosa, dijo el martes a la prensa el ministro de Agricultura, Luis Planas.

La dermatosis nodular contagiosa (DNC) es un virus transmitido por insectos que afecta a bovinos y búfalos, causándoles ampollas y reduciendo la producción de leche. No supone ningún riesgo para el ser humano, pero suele provocar restricciones comerciales y graves pérdidas económicas. "Hemos cerrado las exportaciones de animales vivos de forma provisional para evitar la extensión; también lo ha hecho Francia", dijo Planas.

Francia impuso el viernes una prohibición similar a las exportaciones de ganado y a eventos como las corridas de toros.

El brote español se detectó en una granja con 123 novillas lecheras cerca de Girona, en la región nororiental de Cataluña, después de que tres animales presentaran síntomas el 1 de octubre. (Información de Emma Pinedo y David Latona; edición de Andrei Khalip; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)