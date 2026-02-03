MADRID, 3 feb (Reuters) - España prohibirá el acceso ⁠a las redes sociales ⁠a los menores de 16 años y se exigirá ⁠a las plataformas ‌que ​implementen sistemas de verificación de ​edad, dijo el presidente del Gobierno español, ‌Pedro Sánchez, el martes ‌en la Cubre ​Mundial de Gobiernos de Dubái.

"Nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos (...). Ya no vamos a aceptarlo", dijo Sánchez. "Los protegeremos del ⁠salvaje oeste digital".

Sánchez añadió que su Gobierno ​también aprobaría un nuevo proyecto de ley la próxima semana para responsabilizar a los ejecutivos de las redes sociales del contenido ilegal y de odio.

Australia se ⁠convirtió en diciembre en el primer país ​del mundo en prohibir las redes sociales a los niños menores de 16 años.

La ‍decisión ha sido observada de cerca por otros países que están considerando medidas similares basadas en la edad, entre ellos Reino Unido ​y Francia.

(Información de Emma Pinedo, David Latona y Victoria Waldersee; ; edición de Charlie Devereux; edición ‍en español de Jorge Ollero Castela)