España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años
MADRID, 3 feb (Reuters) - España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y se exigirá a las plataformas que implementen sistemas de verificación de edad, dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el martes en la Cubre Mundial de Gobiernos de Dubái.
"Nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos (...). Ya no vamos a aceptarlo", dijo Sánchez. "Los protegeremos del salvaje oeste digital".
Sánchez añadió que su Gobierno también aprobaría un nuevo proyecto de ley la próxima semana para responsabilizar a los ejecutivos de las redes sociales del contenido ilegal y de odio.
Australia se convirtió en diciembre en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los niños menores de 16 años.
La decisión ha sido observada de cerca por otros países que están considerando medidas similares basadas en la edad, entre ellos Reino Unido y Francia.
(Información de Emma Pinedo, David Latona y Victoria Waldersee; ; edición de Charlie Devereux; edición en español de Jorge Ollero Castela)