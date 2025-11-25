España propone a una especialista en violencia de género como fiscal general

MADRID, 25 nov (Reuters) -

El Gobierno español nombró el martes a Teresa Peramato, especialista en derecho de la violencia de género, como próxima fiscal, un día después de la dimisión del anterior titular, declarado culpable en un caso de filtraciones.

Peramato, fiscal de carrera con 35 años de experiencia, "tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos", dijo el Ministerio de Justicia.

El ministerio destacó la larga trayectoria de Peramato en la lucha contra la violencia de género y la describió como una de las impulsoras de la especialización judicial en este campo.

Se espera que la elección sea examinada con lupa por la oposición, que había acusado a su predecesor de ser un agente político carente de imparcialidad.

Peramato, de 63 años, sería la cuarta persona en ocupar el cargo desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó al poder en 2018.

La elección del gabinete aún debe ser revisada por el órgano rector de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que emitirá una recomendación no vinculante.

A continuación, la candidata deberá someterse a una audiencia de confirmación en el Congreso de los Diputados antes de que el rey Felipe VI designe formalmente a Peramato como nueva fiscal general del Estado. (Información de David Latona; edición de Andrew Heavens; edición en español de Paula Villalba)