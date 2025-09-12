España propone aumentar el límite de inversión en la red hasta 2030

MADRID, 12 sep (Reuters) -

El Gobierno español planea aumentar hasta 2030 el límite máximo que las empresas pueden invertir en las redes eléctricas y prevé inversiones ligadas a la red troncal por valor de 13.590 millones de euros, según el viernes la ministra de Energía, Sara Aagesen.

Según las normas españolas, la cantidad de dinero que las empresas energéticas pueden verter en las redes cada año está limitada a un pequeño porcentaje del producto interior bruto del país, mientras los consumidores acaban asumiendo el coste con sus facturas.

(US$1 = 0,8526 euros) (Información de Pietro Lombardi; edición de Inti Landauro; editado en español por Irene Martínez)