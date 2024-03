MADRID, 13 mar (Reuters) - El Gobierno español decidió no enviar al Parlamento un proyecto de ley presupuestario para 2024 ya aplazado y se centrará en cambio en el plan de gastos del próximo año, ya que sigue prorrogando el presupuesto de 2023, informaron el miércoles varios medios españoles.

Sin citar fuentes, el diario El País y el canal de televisión La Sexta dijeron que el presidente de España, Pedro Sánchez, que lidera un Gobierno de izquierda en minoría, tomó la decisión después de que la región de Cataluña convocara unas elecciones anticipadas que pueden desestabilizar su apoyo en el Parlamento.

Sánchez depende del inestable respaldo de los independentistas catalanes y de otros partidos regionales.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaró antes a la Cadena Ser que las elecciones catalanas "pueden cambiar el tablero político" y que "lo sensato, siendo realistas, es aprovechar todo el trabajo técnico y los preacuerdos políticos como punto de partida para la propuesta (presupuestaria) de 2025".

Sin embargo, no llegó a decir que no hubiera un nuevo presupuesto para 2024. Los funcionarios del Gobierno no estaban disponibles para hacer comentarios.

El proceso presupuestario para 2024 se demoró el año pasado, ya que el presidente socialista Pedro Sánchez tardó cuatro meses en conseguir un nuevo mandato tras las elecciones generales de julio, que no resultaron concluyentes.

El Gobierno se ha fijado reducir el déficit presupuestario al 3% desde el 3,8% de 2023. El banco central preveía el martes que este año bajaría al 3,5%, señalando que, para que España cumpla la recomendación de la UE de que el crecimiento nominal del gasto no supere el 2,6%, podrían ser necesarias medidas adicionales.