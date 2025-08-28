España protesta formalmente ante Rusia por el "inaceptable" ataque contra Kiev, que ya ha dejado una veintena de muertos
MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado este jueves al encargado de negocios de la Embajada de Rusia, Dimitri Sokolov, para protestar por el "inaceptable" ataque contra Kiev, que ha dejado 19 muertos, según el balance de las autoridades ucranianas.
Así han informado fuentes de la cartera que dirige José Manuel Albares, que ha lamentado el número de víctimas y el daño sufrido por la delegación de la Unión Europea en Ucrania, entre otros objetivos.
El Gobierno británico y la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, también han convocado a los representantes rusos para expresar su rechazo por el ataque.
Las autoridades ucranianas han trasladado que las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona atacada por el Ejército ruso.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado que el ataque ha sido "un asesinato horrible y deliberado de civiles".
