España puede confiar en la UE frente a la amenaza comercial de EEUU, dice ministro alemán
BERLÍN, 5 mar (Reuters) -
El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, dijo el jueves que España puede contar con la solidaridad de la Unión Europea y de Alemania ante la amenaza de nuevas barreras comerciales por parte de Estados Unidos.
"No permitiremos que nos dividan; nos mantenemos firmes y unidos", declaró Wadephul en una rueda de prensa con su homólogo moldavo, Mihai Popsoi.
El presidente estadounidense, Donald Trump,
amenazó el martes con imponer
un embargo comercial total a España después de que el aliado europeo y de la OTAN dijera que no permitiría al ejército estadounidense utilizar sus bases para misiones relacionadas con ataques contra Irán.
Wadephul también destacó el continuo apoyo de Alemania a Ucrania, a pesar de la preocupación de que la guerra con Irán desviara la atención internacional.
"Sigue siendo así, y me gustaría reiterarlo, que para Alemania la guerra ilegal de agresión de Rusia a Ucrania y la amenaza asociada para toda su vecindad siguen siendo la cuestión número uno en materia de política de seguridad", dijo.