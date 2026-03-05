España puede confiar en la ue frente a la amenaza comercial de eeuu, dice ministro alemán

BERLÍN, 5 mar (Reuters) -

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, ‌Johann Wadephul, dijo ‌el ⁠jueves que España puede contar con la solidaridad de ​la Unión Europea ⁠y ⁠de Alemania ante la amenaza de ​nuevas barreras comerciales por parte de Estados ‌Unidos.

"No permitiremos que ​nos dividan; nos ​mantenemos firmes y unidos", declaró Wadephul en una rueda de prensa con su homólogo moldavo, Mihai Popsoi.

El presidente estadounidense, Donald Trump,

amenazó el ​martes con imponer

un embargo comercial total a ⁠España después de que el aliado europeo y de ‌la OTAN dijera que no permitiría al ejército estadounidense utilizar sus bases para misiones relacionadas con ataques contra Irán.

Wadephul también destacó el continuo apoyo de Alemania a Ucrania, ‌a pesar de la preocupación de que ⁠la guerra con Irán desviara la ‌atención internacional.

"Sigue siendo así, y ⁠me gustaría reiterarlo, ⁠que para Alemania la guerra ilegal de agresión de Rusia a Ucrania y la amenaza asociada para toda su vecindad siguen ‌siendo la cuestión número ​uno en materia de política de seguridad", dijo.