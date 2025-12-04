España quiere mantener su puesto en el BCE tras la marcha de De Guindos

Por Caroline Stauffer

El Gobierno español tratará de mantener a un español en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, donde el próximo año se iniciará la carrera por los altos cargos, dijo el miércoles a Reuters el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Cuatro de los seis puestos del Comité Ejecutivo del BCE quedarán vacantes a finales de 2027, empezando por el vicepresidente, Luis de Guindos, cuyo mandato termina en mayo de 2026.

"Por parte española, trabajaremos, por supuesto, para seguir teniendo una representación destacada y un puesto en el Comité Ejecutivo del BCE", dijo Cuerpo en una entrevista al margen de un evento en Toronto.

Las especulaciones sobre las posibilidades de España de ocupar futuras vacantes en el BCE resurgieron después de que Cuerpo se retirara de la carrera por la presidencia del Eurogrupo la semana pasada.

El ministro dijo que era "importante que tengamos una visión equilibrada de la composición final del consejo del BCE, una vez que se cubran todos los puestos, porque tiene que haber un equilibrio en su composición".

Christine Lagarde, presidenta del BCE, Philip Lane, economista jefe, e Isabel Schnabel, miembro del consejo, concluirán sus mandatos en 2027, lo que ha desatado una competición entre las capitales europeas para asegurarse las funciones de política monetaria más poderosas de la eurozona.

