España quiere un "ejército europeo"

Así se pronunció en el Congreso de los Diputados, donde subrayó que ante los intentos de "alterar el orden mundial" es el "momento de construir unidos la Unión Europea (UE) soberana".

Afirmó que "es el momento de que Europa tome conciencia de su fortaleza y ocupe su lugar entre las grandes potencias políticas del planeta. Ya no basta con hablar de autonomía, hay que avanzar decididamente hacia una verdadera soberanía europea, política, comercial, económica, defensiva, y en política exterior", dijo.

Ante "las amenazas", Albares consideró "clave" avanzar "hacia un auténtico ejército europeo" para "no estar nunca sometidos a una coacción externa como estamos viendo".

El ministro también consideró necesario "desarrollar una política comercial ambiciosa removiendo los obstáculos que quedan en el mercado interior" y destacó las "alianzas internacionales de la UE hacia América Latina".

En este sentido se refirió al reciente acuerdo con Mercosur, del que dijo que no solo es "un acuerdo comercial, es un compromiso político de asociación". (ANSA).