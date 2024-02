Hervé Renard (seleccionador francés en rueda de prensa tras perder 2-0 con España en la final de la Liga de Naciones femenina)

"El fútbol es simple: hay que ser agresivos cuando no tienes el balón y cuando puedes recuperarlo, no hay que perderlo tan pronto. Nos impusieron una gran presión y nos costó responder, enseguida nos asfixiaron. El equipo fue un bloque pero sufrió en varias ocasiones. No fueron bastante agresivas y cometieron muchos errores técnicos. Me enfrenté a España en el Mundial [masculino] de 2018 con Marruecos, contra un centro del campo con Iniesta, Isco y Busquets. Tuve la impresión de ver lo mismo esta noche. Hemos perdido contra un equipo más fuerte y hay que volver a la lucha. En fútbol todo es posible, pero creo que hay un equipo número uno mundial que es de lejos el equipo a batir. No será fácil, vamos a tener que progresar y sacar conclusiones".

