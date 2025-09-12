España reacciona a las acusaciones de Netanyahu contra Sánchez

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a su homólogo español Pedro Sánchez de incitar al genocidio contra Israel, lo que provocó el viernes una reacción indignada de Madrid.

“Me sorprende que alguien como Netanyahu, que está realizando las atrocidades que está realizando en Gaza, vulnerando todas las normas del derecho humanitario, del derecho internacional, que incluso tiene contestación dentro de su país, se permita el lujo de dar lecciones a otros países”, reaccionó la ministra española de Defensa, Margarita Robles, a la cadena Antena 3.

La oficina de Netanyahu publicó el jueves un mensaje en la red social X en el que acusaba a Sánchez de proferir una "amenaza genocida" contra Israel.

El jefe del gobierno español anunció el lunes medidas para "detener el genocidio en Gaza", con la esperanza de "añadir presión" sobre el ejecutivo de Netanyahu.

“España, como saben, no tiene bombas nucleares. Tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo”, dijo entonces el líder socialista.

“El primer ministro español Sánchez declaró ayer que España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque 'España no tiene armas nucleares'. Se trata de una amenaza genocida flagrante contra el único Estado judío del mundo”, reaccionó el jueves la oficina de Netanyahu.

Ese mismo día, el Ministerio de Relaciones Exteriores español publicó un comunicado en el que subrayó que "el pueblo español es amigo del pueblo de Israel y del pueblo de Palestina", y en el que calificó los comentarios de Netanyahu de "falsos y calumniosos".

Las nuevas acusaciones israelíes se producen tras una semana de fuertes tensiones entre Israel y España. Después de que Sánchez anunciara las medidas para Gaza, llamó a consultas a su embajadora en Tel Aviv.

Israel, por su parte, ya no tenía embajador en Madrid desde el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno español en mayo de 2024.

Sánchez es una de las voces europeas más críticas con la campaña militar que Israel lleva a cabo en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, en represalia por el ataque sin precedentes lanzado ese día en su territorio por el movimiento islamista palestino Hamás.

bur-glp-crb/mj/feb/sag/meb