España: Real Madrid despidió a Xabi Alonso

Un comunicado emitido por Real Madrid asegura que llegó a un acuerdo con el entrenador de 44 años para interrumpir por anticipado el contrato que había firmado tras asumir en reemplazo del italiano Carlo Ancelotti, quien dirige a la selección de Brasil.

"El Real Madrid anuncia que, de común acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo", se lee en el comunicado del club "merengue".

"Xabi Alonso siempre contará con el cariño y la admiración de toda la afición, ya que es una leyenda del Real Madrid y siempre ha representado los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", completa la nota.

Xabi Alonso, campeón mundial con España en Sudáfrica 2010, será reemplazado por Álvaro Arbeloa, de 43 años y quien será promovido del equipo filial del Real Madrid, que marcha en el segundo puesto de la Liga con 45 puntos, cuatro menos que Barcelona.

Real Madrid había elegido a Xabi Alonso, campeón de la Bundesliga con Bayer Leverkusen, para interrumpir el dominio del Barcelona, que en la temporada 2024-25 ganó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. (ANSA).