España: Real Madrid presentó a Arbeloa

Arbeloa, campeón mundial con España en Sudáfrica 2010, fue promovido del equipo "Castilla" y debutará mañana en la visita al Albacete (segunda división) por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

"Soy consciente de la responsabilidad y la gran tarea que tengo por delante. La afronto con mucha ilusión", aseguró Arbeloa, que también ganó dos ediciones de la Eurocopa (2008 y 2012) con España.

El ex defensor de 42, que también fue jugador del Real Madrid entre 2009 y 2016, es el entrenador del equipo "Castilla" desde junio de 2025, pero fue promovido tras el despido de Xabi Alonso, cuyo ciclo duró apenas 7 meses.

"Aquí importa ganar, ganar y volver a ganar. Está en el ADN del club", enfatizó Arbeloa, quien fue presentado por Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid quien recordó el "enorme desafío" que afrontará el nuevo DT.

Arbeloa, quien disputó 56 partidos con la selección española, reveló que sólo se enteró de su designación minutos antes de que Real Madrid emitiera el comunicado con el que anunció la destitución de Xabi Alonso: "tenemos una verdadera amistad y enorme respeto con él y seguirá de esa manera", garantizó.

Por otra parte, Arbeloa hizo referencia al peso para su carrera del DT portugués José Mourinho, quien lo dirigió justamente en Real Madrid: "aún no hablé con él. Me influyó mucho, pero seré Arbeloa. Si intentara ser Mourinho, fracasaría clamorosamente", reconoció entre risas.

Real Madrid, que marcha en el segundo puesto del campeonato doméstico con 45 puntos, cuatro menos que Barcelona, había elegido a Xabi Alonso, campeón de la Bundesliga con Bayer Leverkusen, para interrumpir el dominio del club catalán, que en la temporada 2024-25 ganó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. (ANSA).