España: Real Madrid ya busca un sucesor para Arbeloa

La prensa española publicó que la directiva del Real Madrid inició la búsqueda de un nuevo entrenador tras la inesperada caída por 3-2 contra Albacete, que marcha decimoséptimo en la segunda división local.

"Es una farsa, es ridículo, somos el hazmerreír de todos", se lee en los reportes de la prensa más cercana al club "merengue", mientras que el diario Mundo Deportivo, de Barcelona, asegura que Real Madrid como un "polvorín".

Los medios españoles refieren que aunque Arbeloa no ha tenido tiempo de comprender completamente las tácticas del equipo, sus decisiones contra Albacete han generado muchas dudas.

Por lo tanto, muchos creen que el experimento no durará mucho, que Arbeloa es una elección temporal y que el entrenador de la próxima temporada será diferente.

"La vida sigue igual, o peor", titula As, mientras que Marca se inclinó por el titular "Debacle total".

La caída ante Albacete amargó a Arbeloa, quien fue promovido del equipo "Castilla" para reemplazar a Xabi Alonso, despedido luego de la dolorosa derrota por 3-2 contra Barcelona en la final de la edición número 42 de la Supercopa de España.

El ex defensor de 42 años, campeón mundial con España en Sudáfrica 2010, también fue jugador del Real Madrid entre 2009 y 2016 y había asumido como DT del equipo "Castilla" en junio de 2025, pero fue promovido tras el despido de Xabi Alonso, cuyo ciclo duró apenas 7 meses.

Arbeloa, que también ganó dos ediciones de la Eurocopa (2008 y 2012) con España, con la que disputó 56 partidos, fue elegido por Real Madrid, que marcha en el segundo puesto del campeonato doméstico con 45 puntos, cuatro menos que Barcelona, para reemplazar a Xabi Alonso, quien fue campeón de la Bundesliga con Bayer Leverkusen y había sido contratado para intentar interrumpir el dominio del club catalán, que en la temporada 2024-25 ganó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

(ANSA)