España realiza un trasplante facial pionero a partir de una donante que solicitó la muerte asistida

MADRID, 2 feb (Reuters) - Un hospital de Barcelona anunció el lunes que había realizado un trasplante facial pionero en el que ⁠la donante, por primera ⁠vez en el mundo, había ofrecido su rostro para donarlo antes de someterse a un procedimiento de muerte asistida.

La compleja cirugía consistió en el trasplante ⁠de tejido compuesto ‌de ​la parte central del rostro y requirió la participación de alrededor de 100 profesionales, entre ​ellos psiquiatras e inmunólogos, dijo el prestigioso hospital Vall d'Hebron en un comunicado.

La coordinadora ‌de trasplantes del hospital, Elisabeth Navas, dijo que la ‌donante había demostrado "un grado de madurez que ​deja sin palabras".

"Alguien que ha decidido dejar de vivir dedica una de sus últimas voluntades a una persona desconocida y le da una segunda oportunidad de esta magnitud", dijo Navas.

LÍDER MUNDIAL EN TRASPLANTES DE ÓRGANOS

La receptora —identificada sólo por su nombre de pila, Carme— había sufrido necrosis del tejido facial a causa de una infección bacteriana provocada por la picadura de un insecto, lo que le afectaba a ⁠su capacidad para hablar, comer y ver. "Estoy en casa y a veces estoy mirándome en el espejo, ​haciendo las muecas como diciendo 'ya me parezco más a mí, ya empiezo a parecerme más'", dijo Carme en una rueda de prensa el lunes, y añadió que su recuperación iba muy bien.

En casos como este, que requieren un trasplante facial, el donante y el receptor deben ser del mismo sexo, tener el mismo grupo sanguíneo y un tamaño de cabeza similar.

Con ⁠una población de 49,4 millones de habitantes, España es líder mundial en trasplantes de órganos desde ​hace más de tres décadas. En 2021, se convirtió en el cuarto país de la Unión Europea en legalizar la eutanasia.

La mitad de los seis trasplantes faciales realizados en España han sido llevados a cabo ‍por el personal del Vall d'Hebron. El hospital catalán también realizó el primer trasplante facial completo del mundo en 2010.

Un portavoz del hospital se negó a revelar la fecha exacta de la intervención por motivos de privacidad, pero dijo a Reuters que tuvo lugar durante el otoño boreal de 2025.

Según datos ​del Ministerio de Sanidad, el año pasado se realizaron en España unos 6.300 trasplantes de órganos, siendo los trasplantes de riñón los más comunes.

En 2024, 426 personas recibieron asistencia para morir, según datos oficiales. (Información de Paolo Laudani; ‍edición de David Latona y Alex Richardson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)