España reanudará la exportación de cerdo a China desde regiones no afectadas por la peste porcina

Por Nacho Doce y Joan Faus

BELLATERRA, España, 2 dic (Reuters) -

España, que se está movilizando para contener un brote de peste porcina africana en Barcelona, recibió el lunes la confirmación del principal importador de carne de cerdo, China, de que puede reanudar las exportaciones de carne de cerdo al país desde el resto de regiones, según informó su ministro de Agricultura. España paralizó el viernes todos los envíos de carne de cerdo a China como medida de precaución hasta que Pekín confirmara que había aplicado un protocolo firmado a principios de año por el que solo prohibiría las importaciones de las regiones afectadas por el virus.

China representa el 42% de las exportaciones españolas de carne de cerdo fuera de la Unión Europea. España es el primer productor de carne de cerdo de la UE, con aproximadamente una cuarta parte de la producción del bloque, por delante de Alemania, con unas exportaciones anuales de unos 3.500 millones de euros (US$4.050 millones). Las autoridades confirmaron el viernes que dos jabalíes encontrados muertos habían dado positivo en la peste porcina africana, registrada por última vez en España en 1994. Se estableció una zona de exclusión de 6 kilómetros alrededor de la zona afectada en Bellaterra, en el extremo de la sierra de Collserola de la ciudad costera.

Cuatrocientos policías catalanes y guardas rurales fueron desplegados en la zona del noreste de España durante el fin de semana, seguidos el lunes por 117 miembros de la Unidad Militar de Emergencias de España, que utilizarán drones para localizar y retirar posibles animales infectados.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, dijo a última hora del lunes a la prensa, tras una reunión con representantes del sector, que el objetivo de su ministerio era delimitar la zona y evitar el contagio a otras regiones.

RIESGO PARA LA INDUSTRIA PORCINA ESPAÑOLA

La peste porcina africana, aunque inofensiva para el ser humano, se propaga rápidamente entre cerdos y jabalíes, lo que supone un riesgo económico importante para España, uno de los mayores exportadores de carne de cerdo del mundo.

Las autoridades sospechan que el virus puede haberse propagado después de que un jabalí comiera alimentos contaminados, posiblemente un bocadillo traído de fuera de España.

"La opción más probable (...) es que embutido, un bocadillo, comida contaminada, pudiera acabar en un contenedor (...) y que luego un jabalí se lo hubiera comido y se infectara", declaró el lunes a Catalunya Radio el consejero de Agricultura de Cataluña, Ordeig.

La zona infectada está cerca de la autopista AP-7, una importante vía de transporte que une España y Francia. Se están investigando otros ocho casos sospechosos y se esperan más casos, según las autoridades regionales.

Mientras las autoridades esperan los resultados definitivos de los análisis, Ordeig dijo posteriormente en una rueda de prensa que era probable que la actividad humana hubiera traído el virus a España desde otras partes de Europa, ya que no se habían encontrado jabalíes infectados en ningún otro lugar de Cataluña ni de la vecina Francia.

Un portavoz de la Comisión Europea dijo que no haría comentarios sobre el origen del brote hasta que se conocieran los resultados de las pruebas de secuenciación. Un equipo de veterinarios de la UE visitará la zona esta semana para inspeccionar, asesorar y preparar un informe con recomendaciones, según el portavoz.

El ministro de Agricultura español, Luis Planas, dijo el sábado que alrededor de un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo del país han sido bloqueados como consecuencia del brote, aunque hasta ahora ninguna granja ha dado positivo. Las explotaciones porcinas situadas en un radio de 20 kilómetros del foco inicial de infección se enfrentan a restricciones de explotación y venta. (Información adicional de Philip Blenkinsop en Bruselas y Victoria Waldersee y Emma Pinedo en Madrid; redacción de Emma Pinedo y Victoria Waldersee; editado por Aislinn Laing, Ros Russell y Daniel Wallis; edición en español de Jorge Ollero Castela)