España rechaza propuesta de la OTAN de aumentar gasto en defensa al 5% por ser “irrazonable”

MADRID (AP) — España ha rechazado una propuesta de la OTAN para gastar el 5% del producto interno bruto en necesidades de defensa que se anunciará la próxima semana, calificándola de "irrazonable".

El presidente de gobierno Pedro Sánchez, en una carta enviada el jueves al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que España "no puede comprometerse con un objetivo de gasto específico en términos de PIB" en la cumbre de la OTAN de la próxima semana en La Haya, Holanda.

La mayoría de los aliados de la OTAN están en camino de respaldar la demanda del presidente estadounidense Donald Trump de que inviertan el 5% del PIB en sus necesidades de defensa y militares. A principios de junio, Suecia y Holanda indicaron que tratarán de alcanzar esa meta.

Un funcionario de la OTAN declaró el jueves que las discusiones entre los aliados sobre un nuevo plan de gasto en defensa estaban en curso.

"Para España, comprometerse con un objetivo del 5% no solo sería irrazonable, sino también contraproducente, ya que alejaría a España de un gasto óptimo y obstaculizaría los esfuerzos en curso de la UE para fortalecer su ecosistema de seguridad y defensa", escribió Sánchez en la carta vista por The Associated Press.

España fue el país que menos gastó en la alianza militar de 32 naciones el año pasado, destinando menos del 2% de su PIB al gasto en defensa.

Sánchez anunció en abril que el gobierno aumentará el gasto en defensa en 10.500 millones de euros (US$12.000 millones) en 2025 para alcanzar el objetivo anterior de la OTAN del 2% del PIB.

El jueves, Sánchez pidió "una fórmula más flexible" en relación con un nuevo objetivo de gasto, una que lo hiciera opcional o dejara a España fuera de su aplicación.

Escribió que el país está "totalmente comprometido con la OTAN", pero que cumplir con un objetivo del 5% "sería incompatible con nuestro estado de bienestar y nuestra visión del mundo". Agregó que hacerlo requeriría recortar servicios públicos y reducir otros gastos, incluidos los destinados a la transición verde.

En cambio, España necesitará gastar el 2,1% del PIB para satisfacer las necesidades de defensa estimadas del ejército español, aseveró Sánchez.

Los aliados de la OTAN acordaron gastar el 2% del PIB en gasto militar después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, pero los planes de la alianza para defender Europa y América del Norte contra un ataque ruso requieren inversiones de al menos el 3%.

El objetivo ahora es elevar el listón al 3,5% para el gasto central en defensa en tanques, aviones de combate, defensa aérea, misiles y contratación de tropas adicionales.

Un 1,5% adicional se gastaría en cosas como carreteras, puentes, puertos y aeródromos para que los ejércitos puedan desplegarse más rápidamente, así como preparar a las sociedades para un posible ataque. Rutte tenía previsto presentar una nueva propuesta el viernes destinada a satisfacer a España. Los aliados europeos y Canadá están ansiosos por finalizar el compromiso de gasto antes de la cumbre y no dejarlo abierto a un debate acalorado que podría prolongar la reunión. Polonia y los países bálticos —Estonia, Letonia y Lituania— ya se han comprometido públicamente al 5%, y Rutte ha dicho que la mayoría de los aliados estaban listos para respaldar el objetivo. Pero España no está sola entre los que gastan poco en la OTAN. Bélgica, Canadá e Italia también tendrán dificultades para aumentar el gasto en seguridad en miles de millones de dólares. Una gran pregunta que aún queda por responder es qué plazo se dará a los países para alcanzar la meta de gasto acordada. Inicialmente se propuso una fecha objetivo de 2032, pero Rutte ha dicho que Rusia podría estar lista para lanzar un ataque en territorio de la OTAN para 2030. ___________________________________ Lorne Cook contribuyó con esta nota desde Bruselas. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.