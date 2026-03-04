España recibe con "sorpresa" las declaraciones de Merz en la Casa Blanca, según Albares

MADRID, 4 mar (Reuters) -

Madrid ha compartido con Alemania su "sorpresa" por las declaraciones realizadas por el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca, en las que parecía apoyar las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de cortar el comercio con España, dijo el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

"No me imagino a (los cancilleres Angela) Merkel (u Olaf) Scholz con unas declaraciones de ese tipo, había otro espíritu europeísta"

, dijo Albares en una entrevista televisiva con la cadena pública TVE.

Merz el martes que era necesario "convencer" a España para que aceptara el objetivo de la OTAN de aumentar el gasto en defensa hasta el 3,5% del producto interior bruto, después de que Trump planteara imponer un embargo comercial a España por su postura en la guerra que se está librando en Oriente Medio. (Información de David Latona; edición de Charlie Devereux; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)