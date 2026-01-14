España recomienda a sus ciudadanos que abandonen Irán por las protestas

El gobierno español recomendó este miércoles a sus ciudadanos que se encuentran en Irán que abandonen la República Islámica por la oleada de protestas, cuya represión dejó más de 3.000 muertos, según una oenegé.

"Se recomienda a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su página web

"La situación es inestable en todo el país. Diferentes fuentes informan de numerosas muertes y detenciones de manifestantes", señala la institución.

Grupos de defensa de los derechos humanos afirman que, aprovechando un corte de internet de más de cinco días, las autoridades iraníes llevaron a cabo la represión más severa en años.

Según la oenegé Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, las fuerzas de seguridad iraníes mataron a al menos 3.428 manifestantes, pero advirtió que el balance real probablemente sea mucho mayor.

Las manifestaciones comenzaron como una protesta contra el costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna el país desde la revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el líder supremo Alí Jamenei.

Las autoridades iraníes sostienen que las protestas están atizadas por una "injerencia extranjera" y acusaron a los manifestantes de aprovechar las protestas para cometer actos "terroristas".

La semana pasada, Australia instó a sus ciudadanos a dejar el país "lo antes posible" habida cuenta de la "volátil" situación en términos de seguridad.

España es uno de los países que convocó al embajador de Irán el martes para condenar la represión de las manifestaciones.