España recorta distancias (2-1) en la Davis al ganar el dobles a Dinamarca
España recortó distancias a Dinamarca a 2-1 al ganar el dobles este domingo en Marbella en la elimin
España recortó distancias a Dinamarca a 2-1 al ganar el dobles este domingo en Marbella en la eliminatoria de clasificación para las finales de la Copa Davis.
La pareja formada por Jaume Munar (N.37) y Pedro Martínez (N.67) se impuso al dúo compuesto por August Holmgren y Johannes Ingildsen por 1-6, 6-3 y 6-2.
Martínez, en sustitución de Munar, luchará este domingo por el cuarto punto de la serie frente a Holger Rune, número 11 del ránking de la ATP, para intentar estirar la serie a un quinto y definitivo partido.
El sábado, Rune se deshizo de Pablo Carreño (N.123) en dos sets (7-5 y 6-3), mientras que Elmer Moller (N.113) hizo lo propio con Munar por 6-2, 1-6 y 4-6.
