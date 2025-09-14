LA NACION

España recorta distancias (2-1) en la Davis al ganar el dobles a Dinamarca

España recortó distancias a Dinamarca a 2-1 al ganar el dobles este domingo en Marbella en la elimin

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
España recorta distancias (2-1) en la Davis al ganar el dobles a Dinamarca
España recorta distancias (2-1) en la Davis al ganar el dobles a Dinamarca

España recortó distancias a Dinamarca a 2-1 al ganar el dobles este domingo en Marbella en la eliminatoria de clasificación para las finales de la Copa Davis.

La pareja formada por Jaume Munar (N.37) y Pedro Martínez (N.67) se impuso al dúo compuesto por August Holmgren y Johannes Ingildsen por 1-6, 6-3 y 6-2.

Martínez, en sustitución de Munar, luchará este domingo por el cuarto punto de la serie frente a Holger Rune, número 11 del ránking de la ATP, para intentar estirar la serie a un quinto y definitivo partido.

El sábado, Rune se deshizo de Pablo Carreño (N.123) en dos sets (7-5 y 6-3), mientras que Elmer Moller (N.113) hizo lo propio con Munar por 6-2, 1-6 y 4-6.

rsc/mcd

LA NACION
Más leídas
  1. Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo dentro de la Fórmula 1
    1

    Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo dentro de la Fórmula 1

  2. Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado
    2

    Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado

  3. Con banderas inglesas, gorras MAGA y un mensaje de Elon Musk: Gran Bretaña presencia su mayor protesta ultraderechista
    3

    Con banderas inglesas, gorras MAGA y un mensaje de Elon Musk: Gran Bretaña presencia su mayor protesta ultraderechista

  4. Duro análisis de Financial Times tras la derrota de Milei en los comicios de la Provincia
    4

    Según Financial Times, Milei atraviesa “la mayor crisis de su presidencia”

Cargando banners ...