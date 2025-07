España: Redeia mantiene ganancias a junio, con 269,5 millones, y no registra provisiones por el apagón

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - Redeia obtuvo un beneficio neto de 269,5 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone prácticamente mantener las ganancias del pasado ejercicio, cuando se situaron en los 269,3 millones de euros, informó la compañía, que no ha registrado ninguna provisión en sus cuentas por el apagón eléctrico peninsular del pasado 28 de abril. La cifra de negocios de la matriz de Red Eléctrica de España alcanzó los 811,9 millones de euros de enero a junio, con un incremento del 2,7% frente al primer semestre de 2024. La suma de cifra de negocio y de la participación en beneficios de sociedades valoradas por el método de la participación ascendió a 843,3 millones de euros, un 2,2% superior a los 825,6 millones de euros registrados a cierre del primer semestre de 2024. El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo presidido por Beatriz Corredor se situó a cierre de junio en los 636 millones de euros, aumentando un 2,8%. En cuanto a la deuda financiera neta, al pasado 30 de junio se situaba en los 5539,4 millones de euros, 169,6 millones de euros más, debido a las fuertes inversiones del ejercicio que han sido compensadas parcialmente por la generación de caja de sus operaciones y por las subvenciones recibidas por aproximadamente 21 millones de euros en el marco del proyecto de interconexión eléctrica entre España y Francia. Respecto al dividendo, el pasado 8 de julio Redeia hizo efectivo el dividendo complementario correspondiente al ejercicio 2024 por un importe de 0,60 euros por acción. Así, el dividendo total abonado con cargo a ese ejercicio asciende a 0,80 euros por acción, tal y como está contemplado en el plan estratégico del grupo. Acelera inversiones. En el periodo, la compañía destacó que continuó "acelerando su plan de inversiones para reforzar la red de transporte de electricidad en España, asumiendo así su papel como acelerador de la transición ecológica y motor del despliegue industrial del país". De esta manera, de los 602,7 millones de euros invertidos por el grupo en la primera mitad del ejercicio, 564,2 millones se destinaron al desarrollo de la red de transporte y a la operación del sistema eléctrico. Esta inversión en el operador del sistema superó en un 33,9% a la realizada en la primera mitad del año anterior. Especialmente intenso fue el esfuerzo inversor dedicado al desarrollo de la red de transporte en el país, ya que a esta partida se destinaron 517 millones de euros, un 41% más que en mismo semestre del año pasado. El grupo continúa así con la hoja de ruta inversora que se marcó a principios de año y cuyo principal objetivo, tal y como se refrendó en la pasada junta de accionistas del 30 de junio, es superar los 1400 millones de euros a final de año, cifra histórica en la compañía. Sin impacto por el apagón. En sus cuentas semestrales, que han sido revisadas por el auditor del grupo (EY) que ha emitido opinión favorable sobre las mismas, la compañía destacó respecto al cero eléctrico que, en función de los análisis internos realizados con la información existente en la actualidad -especialmente el informe emitido por el operador del sistema en cumplimiento de la normativa vigente- y de la opinión de la dirección de servicios jurídicos de Redeia y de sus asesores legales independientes, "los administradores estiman que no es probable que el mencionado incidente implique la salida de recursos del grupo en el futuro, por lo que no se ha registrado ninguna provisión en los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2025". No obstante, añadió que, dado que continúan en marcha diversas investigaciones, entre ellas la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), "esta estimación realizada por los administradores podría verse modificada en el futuro".

