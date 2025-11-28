España registra en jabalíes los primeros casos de peste porcina africana desde 1994

MADRID, 28 nov (Reuters) - España ha detectado sus primeros casos de peste porcina africana desde 1994, después de que dos jabalíes encontrados muertos cerca de Barcelona dieran positivo en las pruebas del virus, según informó el viernes el Ministerio de Agricultura.

El brote podría poner en riesgo las exportaciones a China, ante los recientes esfuerzos de Madrid por cortejar a Pekín con carne de cerdo y ganar cuota de mercado.

El Ministerio ha informado a la Unión Europea y ha activado medidas de emergencia en la zona afectada, instando a las explotaciones porcinas a reforzar las medidas de seguridad mientras los investigadores indagan el origen de la infección.

El virus, inofensivo para los humanos pero mortal para los cerdos, se ha extendido hacia el oeste de Europa en los últimos años. La propagación de la enfermedad a Alemania trastocó la gran industria porcina del país, y muchos países compradores impusieron prohibiciones.

En los últimos meses, Croacia ha intentado contener un brote de la enfermedad en explotaciones porcinas. (Información de Jesús Calero; información adicional de Gus Trompiz en París; edición de Charlie Devereux; edición en español de Jorge Ollero Castela)