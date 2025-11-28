España registra en jabalíes los primeros casos de peste porcina africana desde 1994
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 28 nov (Reuters) - España ha detectado sus primeros casos de peste porcina africana desde 1994, después de que dos jabalíes encontrados muertos cerca de Barcelona dieran positivo en las pruebas del virus, según informó el viernes el Ministerio de Agricultura.
El brote podría poner en riesgo las exportaciones a China, ante los recientes esfuerzos de Madrid por cortejar a Pekín con carne de cerdo y ganar cuota de mercado.
El Ministerio ha informado a la Unión Europea y ha activado medidas de emergencia en la zona afectada, instando a las explotaciones porcinas a reforzar las medidas de seguridad mientras los investigadores indagan el origen de la infección.
El virus, inofensivo para los humanos pero mortal para los cerdos, se ha extendido hacia el oeste de Europa en los últimos años. La propagación de la enfermedad a Alemania trastocó la gran industria porcina del país, y muchos países compradores impusieron prohibiciones.
En los últimos meses, Croacia ha intentado contener un brote de la enfermedad en explotaciones porcinas. (Información de Jesús Calero; información adicional de Gus Trompiz en París; edición de Charlie Devereux; edición en español de Jorge Ollero Castela)
- 1
Horario de la clasificación del GP de Qatar de la Fórmula 1 2025
- 2
La Anmat prohibió dos marcas de jabones líquidos por carecer de habilitaciones para producir
- 3
El sugestivo posteo de la esposa de Verón contra Messi y De Paul: “Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”
- 4
“Quiero que me adoptes”: el pedido de una niña de 9 años con discapacidad que su maestra de tercer grado no pudo rechazar