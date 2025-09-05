España registró en 2024 un aumento del 165% en la llegada de niñas migrantes no acompañadas, con 631, según Fiscalía

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

España registró en 2024 un aumento del 165% en la llegada de niñas menores migrantes no acompañadas, pasando de 238 en 2023 a 631, según indica la Fiscalía General del Estado (FGE) en su Memoria correspondiente al año pasado presentada este viernes durante la apertura del Año Judicial. En total, en el informe recogido por Europa Press señala que en 2024 llegaron a España por vía marítima 5922 menores migrantes no acompañados. Mientras, arribaron 4865 en 2023 y 2375 en 2022. Además, la Fiscalía alerta de que la llegada de niñas se ha triplicado pasando de 238 detectadas en 2023 a 631 en 2024.

Por nacionalidades, en 2024, a diferencia del 2023 en el que la nacionalidad predominante de estos menores era Senegal, el mayor número procede de Marruecos (1834), seguido de Mali (1190), Argelia (1006) y Senegal en cuarto lugar con 687 menores.

En esta misma línea, agrega que se ha duplicado la realización de pruebas de ADN por parte del Cuerpo Nacional de Policía, con el objetivo de establecer el vínculo de filiación de menores acompañados de adultos que manifestaban ser los progenitores "sin pruebas fehacientes de ello", ascendiendo de 577 en 2023 a un total de 1028 en 2024.

MÁS DE 16.000 MENORES MIGRANTES INSCRITOS EN EL REGISTRO

En cuanto al Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, a fecha de 31 de diciembre 2024, expone que figuraban inscritos un total de 16.041 (2603 niñas y 13.438 niños). Esta cifra supera los datos de 2023, con 12.878 menores no acompañados bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección y frente a los 11.417 del año 2022. La mayoría de los menores inscritos en este Registro en el año 2024 al igual que en 2023 proceden de Marruecos (4393), seguidos por Senegal (2379), Mali (1794) Ucrania (1688), Argelia (1449) y Gambia (1471)

Igualmente, informa de la tendencia al alza de incoaciones de diligencias preprocesales de determinación de la edad en 2024, con 7562, 140 más que las registradas en 2023 en el que se duplicaron respecto del 2022. De las tramitadas el año pasado, 2457 han resultado ser mayores, 3825 eran menores o existían posibilidades de que lo fueran y 1280 han concluido sin determinación de la edad por abandono de los centros antes de poder practicarse diligencias.

OCHO REPATRIACIONES DE MENORES NO ACOMPAÑADOS

Por otro lado, la Fiscalía indica que, según los datos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en 2024, se ha procedido a llevar a cabo ocho repatriaciones de menores extranjeros no acompañados (cuatro de Colombia, tres de Rumanía y uno de Francia). Si bien, añade que los datos anteriores, "no se corresponden con los reportados por los delegados, que solo se refieren a cuatro expedientes". En este sentido, expone que dos de los que se materializaron fueron en Salamanca, relativos a menores rumanos que, conforme al Protocolo de Menores Extranjeros No Acompañados, no deben ser considerados en esa categoría.

Asimismo, explica que, por parte del delegado de Teruel, se ha comunicado la tramitación de un expediente de repatriación y, por último, en Zaragoza, se intentó una repatriación que no llegó a término. "La diferencia entre los datos policiales sobre repatriaciones y los recogidos por los fiscales en sus memorias podría deberse al desfase temporal entre la fecha de incoación del expediente y la materialización efectiva de la repatriación", avisa la Fiscalía en su Memoria. También indica que la delegada de Cuenca destaca la "imposibilidad" de llevar a cabo ningún expediente de repatriación relativo a menores marroquíes "por falta de contestación de las autoridades de su país".

En el documento, Fiscalía explica que las fiscales delegadas de Granada, Castellón y Ourense han asegurado que en distintas partes del territorio español se está viendo el abandono de menores migrantes (principalmente de origen marroquí) a las puertas de las Comisarías, puestos de la Guardia Civil o Centros de protección de menores, manifestando encontrarse en situación de desamparo con el fin de que las instituciones españolas asuman su tutela, protección y desarrollo personal y educativo.