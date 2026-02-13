España: Regularizar inmigrantes para garantizar integración social y laboral

La inmigración "bien gestionada, es una bendición del cielo para nuestra economía, el mercado laboral, las empresas y la demografía del país", afirmó el presidente del CES, Antón Costas.

Un informe del CES sitúa "la regularidad administrativa como clave imprescindible para garantizar la integración social y laboral".

El pasado día 27 de enero el gobierno del socialista Pedro Sánchez aprobó iniciar los trámites para una regularización extraordinaria de extranjeros que viven en España y que calcula que beneficiará a unos 500.000 migrantes en situación irregular que viven en el país y puedan acreditar al menos cinco meses de residencia y no tener antecedentes penales.

La última regularización extraordinaria en España tuvo lugar hace 21 años.

Podrán solicitar la regularización entre abril y el 30 de junio de este año las personas extranjeras en situación irregular que lleven más de cinco meses en España el 31 de diciembre de 2025 y recibirán autorización de residencia legal por un año.

Esta regularización fue respaldada por el informe del CES, "Realidad Migratoria en España: prioridades para las políticas públicas", presentado hoy por la ministra de Migraciones, Elma Saiz.

El gobierno, que está culminando el plan operativo del proceso de regularización, apuntó la ministra, encargó el informe el año pasado.

Este analiza el papel estructural de la migración en el desarrollo demográfico, económico y social del país, y servirá de referencia, señala el gobierno, para reforzar una política migratoria integral, ordenada, humanitaria y con perspectiva de género.

"La migración es una realidad estructural que define el presente y el futuro de España. Y, bien gestionada, es una enorme oportunidad", señaló Saiz.

España supera por primera vez los 10 millones de personas nacidas a en el extranjero, según los últimos datos presentados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), La población nacida en el extranjero se situó en un total de 10.004.581 personas y fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

El porcentaje de extranjeros en España se situó en el 14,6% a 1 de enero de 2026.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes en el cuarto trimestre de 2025 fueron colombiana (con 36.600 llegadas a España), venezolana (27.000) y marroquí (22.000).

Además, según los últimos datos de la Seguridad Social, más de 3 millones de personas de otros países están afiliadas y en alta laboral, y 8 de cada 10 personas migrantes llegadas a España en este siglo se han incorporado al mercado laboral.

La afiliación extranjera creció un 45% y representa ya el 13,1% del total de cotizantes, una evolución que confirma su papel clave en el sostenimiento del empleo, el crecimiento económico y el Estado de Bienestar, dijo la ministra.

La ministra dijo que "frente a la desinformación y los discursos de odio, respondamos con datos, con políticas públicas eficaces y con responsabilidad".

"Un éxito del que nos debemos sentir orgullosos como sociedad", subrayó la ministra, que apuntó que el mundo "mira a España" y su regularización migratoria porque pone en el centro "los derechos humanos". (ANSA).