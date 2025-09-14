España remonta y jugará la Final 8 de la Davis, Brasil bate a Grecia

España remontó un 0-2 para batir a Dinamarca (3-2) y clasificarse a la Final 8 de la Copa Davis, este domingo en Marbella, mientras que Brasil jugará la próxima temporada los 'Qualifiers' para disputar el título tras una prestigiosa victoria en Grecia (3-1).

El veterano Pablo Carreño culminó una histórica remontada de España al lograr el tercer punto ante Dinamarca tras ganar a Elmer Moller por 6-2 y 6-3.

El asturiano, que había perdido el primer partido ante Holger Rune, número 11 del mundo, se resarció así para sellar el boleto del equipo español a la fase final que se disputará en noviembre en Bolonia, Italia.

Tras terminar 0-2 el sábado, el equipo dirigido por David Ferrer consiguió los tres puntos este domingo. Primero la pareja formada por Jaume Munar y Pedro Martínez se impuso al dúo formado por August Holmgren y Johannes Ingildsen por 1-6, 6-3 y 6-2.

Y después Martínez igualó la eliminatoria (2-2) al vencer a Rune por 6-1, 4-6 y 7-6, antes que Carreño lograra el punto definitivo.

En Atenas Brasil derrotó 3-1 a Grecia con un último punto final ganado por Joao Fonseca al ídolo local Stefanos Tsitsipas; 6-4, 3-6 y 7-5.

Con este triunfo Brasil se aseguró disputar la próxima temporada las eliminatorias para estar en la Final 8 de 2026.

En la presente edición, Italia, defensora del título y anfitriona, está clasificada de oficio para la Final 8 que se disputará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre.

-- Resultados de las eliminatorias de Copa Davis:

Países Bajos - (+) Argentina (1-3)

Hungría - (+) Austria (2-3)

Japón - (+) Alemania (0-4)

Croacia - (+) Francia (1-3)

España (+) - Dinamarca (3-2)

Estados Unidos - (+) República Checa (2-3)

Australia - (+) Bélgica (2-3)

Nota: Los equipos acompañados de (+) están clasificados

