España renunciará al Festival de Eurovisión 2026 si participa Israel

MADRID, 16 sep (Reuters) -

El consejo de administración de RTVE ha votado este martes retirarse del Festival de Eurovisión si Israel participa en el certamen.

España es el quinto país que, tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda,

y el primero de los llamados "Cinco Grandes", grupo en el que también figuran Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. Estos países se clasifican automáticamente para

la final

del concurso.

La medida, propuesta por el presidente de RTVE, José Pablo López, obtuvo 10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención en el consejo de 15 miembros, según informó la cadena en un comunicado.

Eurovisión, que insiste en su neutralidad política, se ha enfrentado este año a una polémica relacionada con la guerra de Gaza.

Varios países habían instado a la Unión Europea de Radiodifusión, alianza de cadenas públicas que organiza y coproduce el certamen anual, a que excluyera a Israel de la edición de 2025.

La

concursante israelí Yuval Raphael acabó

segunda

El cantante austriaco JJ, ganador este año, también ha pedido la exclusión de Israel en 2026. (Información de David Latona; edición de Inti Landauro; edición en español de Paula Villalba)