España respalda a la UE en el uso de los activos rusos congelados y recorta la importación de gas ruso

MADRID, 19 sep (Reuters) -

El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, dijo el viernes que su Gobierno apoya los esfuerzos de la Comisión Europea para monetizar los activos rusos congelados subyacentes que se encuentran en la UE para ayudar a financiar al Gobierno ucraniano.

"Desde España hemos abogado por aumentar al máximo la financiación para Ucrania...", dijo Cuerpo en una entrevista con Bloomberg TV. "Estamos abogando por buscar realmente formas creativas de utilizar también esos activos inmovilizados".

Cuerpo también dijo que España, que es uno de los principales importadores de gas natural licuado ruso en la Unión Europea, estaba trabajando para reducir esas importaciones y diversificar con suministros de países como Estados Unidos. (Reportaje de Inti Landauro; Edición de Alex Richardson)