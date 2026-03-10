España: restaura acceso universal a la sanidad pública y gratuita

El premier Pedro Sánchez recuperó en 2018 la universalidad del acceso sanitario para todos los residentes en España que el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy había recortado seis años antes, pero creó un vacío administrativo que dejaba fuera a inmigrantes indocumentados de la asistencia pública.

Con el real decreto aprobado hoy, el reconocimiento del derecho se realizará mediante una declaración responsable en la que la persona solicitante acreditará que no dispone de cobertura sanitaria por otra vía.

La residencia podrá acreditarse con el empadronamiento o con documentación como certificados de escolarización, facturas de suministros o informes de servicios sociales.

La solicitud activa un documento provisional que permite el acceso a la asistencia sanitaria y fija un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente.

La norma reconoce que, con independencia de su situación administrativa, tendrán derecho a la sanidad inmediata los menores de edad, las mujeres embarazadas, las víctimas de violencia de género o sexual, explotación y trata, y los solicitantes de protección internacional o del estatuto de apátrida.

Además, la norma contempla de forma explícita el derecho de las mujeres extranjeras no residentes a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

La ministra de Sanidad, Mónica García, sostuvo que "La sanidad pública es un derecho de todas las personas que viven en nuestro país" y dijo que con esta norma "Eliminamos las barreras administrativas que todavía dejaban a personas sin atención".

(ANSA).