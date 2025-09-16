España revisa al alza la previsión de crecimiento para 2025, a 2,7%

El Gobierno de izquierda de España anunció el martes una revisión al alza de la previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) del país para 2025, al 2,7%, frente al 2,6% previsto inicialmente, indicó en rueda de prensa el ministro de Economía.

“Esta actualización del cuadro macroeconómico confirma la fortaleza de nuestra economía”, afirmó Carlos Cuerpo durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, donde señaló que elevar una décima la perspectiva de crecimiento para este año “es una previsión prudente con respecto a lo que podemos esperar”.

“En el año 2024”, la española “fue la economía avanzada que más creció en el mundo y, según las previsiones para este año 2025, se espera que este siga siendo el caso”, se congratuló Cuerpo.

De su lado, el Banco de España elevó también este martes su previsión de crecimiento en 2025 al 2,6%, dos décimas por encima de lo proyectado anteriormente, gracias al desempeño más favorable de lo estimado de la cuarta economía de la zona euro.

“La economía española continúa mostrando una notable capacidad de resiliencia en el actual contexto internacional y registró en el segundo trimestre un comportamiento más favorable del previsto”, señaló el Banco de España en la última actualización de sus proyecciones macroeconómicas.

Tras registrar un crecimiento del 3,2% en 2024, España mantuvo su buen ritmo en este inicio de año, con un aumento del 0,6% en el primer trimestre y del 0,7% en el segundo, encadenando así ocho trimestres consecutivos con un alza del PIB superior al 0,6%.

El desempeño de ese último trimestre -muy por encima del de la zona euro, donde el crecimiento entre abril y junio fue del 0,1%- superó las proyecciones del Banco de España, que poco antes había revisado a la baja sus perspectivas para el año 2025 empujado por las incertezas en la economía mundial.

