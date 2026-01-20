España: Reyes visitan la zona del choque de trenes

Felipe VI y Letizia llegaron a la zona procedentes de Atenas (Grecia), donde ayer asistieron al funeral de la princesa Irene, hermana de la reina Sofía, fallecida el pasado viernes a los 83 años.

Los monarcas se dirigieron al puesto de mando ubicado junto al tren Iryo que descarriló acompañados de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

El premier, Pedro Sánchez, que decretó tres días de luto, visitó ayer la zona.

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ya recibió los cuerpos de 37 personas fallecidas y ha realizado 23 autopsias.

La provincia de Huelva, adonde se dirigía uno de los trenes, es la más afectada por la tragedia, con al menos 15 fallecidos confirmados.

Tres cuerpos fueron localizados entre los amasijos del tren de Alvia, que serán recuperados en las próximas horas, dijo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Según la última actualización oficial, 39 personas siguen ingresadas en hospitales. (ANSA).