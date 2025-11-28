España saca un empate 0-0 de su visita a Alemania en la final de ida de la Nations femenina

España sacó un empate sin goles de su visita a Alemania este viernes en la final de ida de la Liga de Naciones femenina de Europa, un resultado que deja todo abierto para el juego de vuelta, que se celebrará el martes en Madrid.

Las españolas, actuales campeonas, fueron dominadas en la primera parte, pero las alemanas carecieron de dientes ante la portería visitante en un juego disputado en Kaiserslautern, en el sur de Alemania.

En la segunda parte, la delantera Esther González estrelló un balón en el palo alemán, mientras que la atacante alemana Klara Bühl también vio cómo su disparo golpeaba el poste ibérico.

