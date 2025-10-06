España sacrifica ganado para contener el primer brote de dermatosis nodular contagiosa

MADRID, 6 oct (Reuters) - España ha confirmado su primer brote de dermatosis nodular contagiosa en una explotación ganadera de la región nororiental de Cataluña y llevará a cabo sacrificios para evitar su propagación, según informaron el fin de semana las autoridades españolas y catalanas.

Francia e Italia ya se han visto afectadas por la enfermedad y han registrado en conjunto unos 143 brotes desde finales de junio, según datos franceses. El brote español se detectó en una explotación de 123 novillas lecheras de Castelló d'Empúries, Girona, después de que tres animales presentaran síntomas el 1 de octubre, según informó el Ministerio de Agricultura español en un comunicado.

La dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad vírica transmitida por picaduras de insectos muy extendida en el norte de África, causa ampollas y reduce la producción de leche en el ganado. No supone un riesgo para los humanos, pero a menudo provoca prohibiciones comerciales y pérdidas económicas.

Por ello, las autoridades están aplicando medidas de control, entre ellas el sacrificio de todos los animales de la explotación afectada. Se están investigando dos explotaciones vinculadas, que afectan a más de 1200 animales en total.

Las autoridades españolas han restringido el movimiento de ganado en un área de 20 kilómetros alrededor del brote para intentar contener la enfermedad y en una zona de vigilancia más amplia de 50 kilómetros, según el ministerio.

También se ha establecido una zona de vigilancia en Francia, cerca de la frontera con España, según las autoridades francesas. (Información de Romolo Tosiani en Madrid; información adicional de Sybille de La Hamaide; edición de Joe Bavier; edición en español de Paula Villalba)