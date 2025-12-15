España: Sánchez, "actué con total determinación contra el abuso y la corrupción"

"El compromiso del Gobierno progresista, y en particular del Partido Socialista, con el feminismo es absoluto", reiteró Sánchez en su discurso. "Somos la primera organización política que aborda el problema del acoso y el abuso con total transparencia, apoyando y protegiendo a quienes lo denuncian", declaró también el presidente, respondiendo a las duras críticas desde dentro del PSOE, incluso de miembros del Partido Socialista, por algunas denuncias presentadas a través de canales internos que fueron ignoradas durante meses.

Sánchez recordó datos recientes que indican que más del 32% de las mujeres españolas denunciaron haber sufrido abusos a lo largo de su carrera profesional. "El acoso y la violencia no están afiliados a ningún partido político en particular", señaló. "Pero las políticas contra el abuso sexual siempre han tenido una fuerza pionera, la socialista", añadió Sánchez, recordando la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la reforma de la libertad sexual y el consentimiento explícito, conocida como la ley del "sí es sí".

El presidente del Gobierno aseguró que no aceptará lecciones de las fuerzas de derecha, PP y Vox, quienes, "como Torquemada", siguen acusando al PSOE de machismo, a pesar de no haber adoptado "protocolos específicos para abordar esta lacra social".

"Nos sentimos con energía y daremos lo mejor de nosotros mismos en la segunda mitad de la legislatura", argumentó, en su presentación de los balances de fin de año a mitad de la legislatura. El líder socialista descartó así un regreso anticipado a las urnas, a lo que insisten repetidamente el Partido Popular y Vox. Se trata de una petición urgente, dada la crisis desatada por los casos de acoso sexual denunciados por activistas socialistas, a los que se suman las investigaciones sobre presunta corrupción que involucran a ex altos cargos del PSOE.

A esto se suma la actual falta de mayoría parlamentaria que respalde al gobierno progresista del PSOE y Sumar, después de que Junts, el partido nacionalista catalán de Carles Puigdemont, se retirara del acuerdo alcanzado para la investidura del presidente del Gobierno en 2023.

Sánchez anunció que el Consejo de Ministros aprobará "un abono único de transporte, que entrará en vigor en la segunda quincena de enero", que permitirá a "todos los ciudadanos viajar en trenes y autobuses de cercanías y media distancia por todo el país". La medida se anunció en los presupuestos de fin de año del gobierno progresista, elaborados por Sánchez.

El abono único mensual costará 60 euros para adultos y 30 euros para jóvenes menores de 26 años, y será válido en toda España. "Esta es una medida muy importante y muy positiva que ahorrará dinero a todo el país", declaró Sánchez, estimando que reducirá los costes de transporte individual en un 60%.

"Esperamos que todas las redes de transporte público regionales se incorporen gradualmente al abono, facilitando el acceso a todos los ciudadanos", afirmó el líder socialista.

"Para nosotros, esto parece ser la esencia de gobernar", enfatizó.

"Mi decisión es firme; terminaremos la legislatura con cada uno de los ministros de este gobierno, tanto del PSOE como de Sumar, que están haciendo un trabajo extraordinario". Con estas palabras, Pedro Sánchez descartó hoy una "remodelación profunda" del gobierno progresista, como solicitó la vicepresidenta Yolanda Díaz, del partido de izquierdas Sumar, aliado del PSOE en el gobierno de coalición minoritario, ante los escándalos de MeeToo y la presunta corrupción que sacuden al ala socialista.

