España: Sánchez, hasta diciembre, utilizados 62,9 mil millones del PNRR

Lo especificó el premier Pedro Sánchez, que presidió hoy la Comisión interministerial del PNRR, evidenciando el esfuerzo realizado por el ejecutivo en la gestión de los fondos Next Generation y los progresos en el último año, que "posicionaron a España como el país que más financiamientos no reembolsables obtuvo", 55.000 millones de euros.

En agosto, Madrid recibió más de 23.000 millones de euros en el quinto tramo del plan, incluyendo 7.100 millones en subvenciones y 16.000 millones en préstamos. En total, logró 264 objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, creado para fortalecer las infraestructuras, apoyar la transición energética, promover la innovación y mejorar la cohesión social.

Entre las reformas implementadas se incluyen las de Trabajo, de Startup, de Ciberseguridad y de Formación Profesional.

La última Comisión interministerial analizó los dos últimos tramos, que recibieron luz verde de la Comisión Europea y permitirán la implementación completa del PNRR este año. (ANSA).