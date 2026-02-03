España: Sánchez preve prohibir las redes sociales a menores de 16 años

El gobierno del premier español, Pedro Sánchez, anunció su intención de prohibir el uso de plataformas digitales a menores de 16 años, en el marco de un paquete de cinco medidas de seguridad digital que se aprobarán "a partir de la próxima semana".

El anuncio se realizó en el World Government Summit de Dubái, donde el primer ministro denunció que "las redes sociales se convirtieron en un estado fallido, donde las leyes se ignoran y los delitos se toleran".

Estas declaraciones suscitaron la ira de Elon Musk, quien comentó: "El obsceno Sánchez es un tirano y traidor del pueblo español" en su plataforma X, de su propiedad.

"Protegeremos a nuestros jóvenes del Lejano Oeste digital", prometió el líder español, explicando que las grandes tecnológicas se verán obligadas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad. Esta medida está incluida en el proyecto de ley de protección de menores en entornos digitales, que actualmente se examina en el Congreso español.

Además, el primer ministro anunció una modificación legislativa para que los CEO de las grandes tecnológicas "sean legalmente responsables de los delitos cometidos en sus sitios web", que se han convertido en espacios de "dependencia, abuso, pornografía, manipulación y violencia".

La iniciativa sitúa a Madrid en la misma línea que otros países europeos, como Francia, que ya estableció en 15 años la edad mínima para acceder a las redes sociales, condicionada al consentimiento de los padres.

Mientras tanto, Portugal está considerando restricciones similares.

Fuera de Europa, Australia fue pionera con una normativa que limita el uso de redes sociales para menores de 16 años, imponiendo a gigantes como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube y X estrictas obligaciones para evitar que los adolescentes creen o mantengan cuentas, con sanciones de decenas de miles de dólares en caso de incumplimiento.

En el caso español, la restricción a los menores forma parte de una estrategia más amplia que busca responsabilizar penalmente a los CEO de redes sociales por no eliminar contenido ilegal o por manipular algoritmos. También se contempla la creación de un sistema de seguimiento de la "huella de odio y polarización" en el debate online.

En Italia, el debate está en marcha, aunque todavía en fase de definición normativa.

Actualmente, el Código de privacidad establece en 14 años la edad mínima para registrarse de forma autónoma en plataformas, requiriendo el consentimiento de los padres para los más jóvenes.

Entre las diversas propuestas en discusión, se encuentra el proyecto de ley 1217, que busca elevar la prohibición a 15 años e introducir sistemas más estrictos de verificación de edad para proteger a los menores de los riesgos de dependencia, salud y seguridad.

También prevé la adopción de sistemas de control parental en los dispositivos, límites de tiempo en el uso de redes sociales y sanciones para las corporaciones digitales en caso de no proteger a los menores.

En la actualidad, la UE responsabiliza a los gigantes tecnológicos, mediante el Reglamento de servicios digitales (DSA), por los contenidos difundidos, y ya ha impuesto a X sanciones de 120 millones de euros por violar las obligaciones de transparencia sobre anuncios publicitarios. (ANSA).