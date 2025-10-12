España se cuelga tres medallas en el Europeo de beach sprint
Deportes.- España se cuelga tres medallas en el Europeo de beach sprint
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -
La selección española de remo beach sprint, nueva disciplina olímpica, terminó este domingo el Campeonato de Europa en Turquía con una plata y dos bronces. La modalidad beach sprint continuó la buena actuación de España, después de lograr ocho metales en las pruebas de resistencia o larga distancia del viernes. La primera medalla del Europeo beach sprint, 500 metros de recorrido partiendo a la carrera desde la orilla y regresando posteriormente a pie al punto de salida, llegó por medio de Ander Martín (Real Club Náutico Torrevieja). El alicantino fue subcampeón en aguas de Manavgat tras caer en la gran final, por solo 8 décimas, ante el británico James Cox. Martín añadió esta plata a los dos oros y otra plata más en Campeonatos de Europa y cinco oros y dos bronces. Posteriormente, en la prueba femenina de solo, la malagueña Teresa Díaz (Real Club Mediterráneo de Málaga) se colgó la medalla de bronce, para lo que tenía que superar en la final B a la representante francesa Helene Lefebvre. La tercera medalla española llegó en doble mixto juvenil, con suspense pero al final podio de Xavier Torres (Club Náutico Santa Pola) y Elia Jordá (Clot de L'Illot El Campello).
Otras noticias de Turquía
- 1
El lado B del acuerdo: las apuestas en la Argentina de un inversor cercano a Trump quedaron en la mira
- 2
A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar al ganador
- 3
Hay alerta naranja por tormentas eléctricas para este domingo 12 de octubre: las provincias afectadas
- 4
El Gobierno vislumbra un panorama electoral difícil, con triunfos en siete distritos