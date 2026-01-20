España: se elevan a 41 los fallecidos en el choque de trenes

Entre los amasijos del otro tren, un Alvia, hay localizados tres cuerpos que en las próximas horas se espera que sean extraídos, informó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El accidente se produjo este domingo, cuando los tres últimos vagones de un tren Iryo que cubría el recorrido de Málaga a Madrid descarrilaron y chocaron 20 segundos después contra los dos primeros vagones de un tren Alvia, que volvía a Huelva desde Madrid en el sentido contrario.

Los vagones del tren Alvia cayeron por un terraplén de cuatro metros de altura.

Durante la noche se instaló una gran grúa para levantar estos vagones.

Otras 39 personas siguen ingresadas en hospitales.

El premier, Pedro Sánchez, dijo ayer que "vamos a dar con la verdad" del motivo del accidente, que se produjo en "extrañas circunstancias" según el ministerio de Transportes, y decretó tres días de luto oficial.

La principal hipótesis de la investigación apunta a una rotura de vía, aunque todavía se desconoce si es la causa o consecuencias.

El tren Iryo siniestrado fue revisado el 5 de enero y la vía fue renovada en mayo pasado.

"Todas las zonas nuevas tienen pecados de juventud, pero esta ya tenía un tiempo de rodaje importante, venía funcionando durante ocho meses sin problema", dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Los trabajos se centran en sacar las vías y analizar el coche seis del tren de Iryo, cuyo capital pertenece mayoritariamente al Estado italiano, el primero que descarriló.

(ANSA).