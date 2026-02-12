España se enfrentará a Croacia, Inglaterra y República Checa en Liga de Naciones

La selección española de fútbol se enfrentará a Croacia, Inglaterra y República Checa en primera ronda de la Liga de Naciones, según deparó el sorteo realizado este jueves en el marco del 50º Congreso de la UEFA, celebrado en Bruselas.

La Roja, vigente campeona de Europa y finalista ante Portugal en la última edición de la Liga de Naciones, se volverá a ver las caras con los Three Lions, a los que derrotó en la final de la Eurocopa 2024.

También jugará contra Croacia, a la que se impuso en la final de la competición en 2023.

Portugal se medirá con Dinamarca, Noruega y Gales, mientras que los rivales de Francia serán Italia, Bélgica y Turquía.

Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia completan el otro de los cuatro grupos de la Liga A.

La competición arrancará el próximo mes de septiembre, después del Mundial de Norteamérica, y los dos primeros clasificados de cada grupo disputarán los cuartos de final, a finales de marzo de 2027.