España se estrella 83-69 ante Georgia en su inicio en el Eurobasket

España, defensora del título conquistado hace tres años en Berlín, empezó mal en el campeonato de Europa de baloncesto (Eurobasket), con una derrota 83-69 ante Georgia en su primer partido del grupo C, este jueves en Limassol (Chipre).

El equipo caucásico había llegado con el cartel de víctima, después de perder los seis partidos de preparación para este evento, pero terminó dando la sorpresa, en un partido donde estuvo liderado por Alexander Mamukelashvili, que firmó 19 puntos.

Juancho Hernangómez (13 puntos) y Santi Aldama (12) no pudieron hacer que España se metiera en un partido donde siempre tuvo el viento en contra y donde únicamente estuvo por delante en el marcador durante poco más de medio minuto durante el segundo cuarto.

"No hemos salido a jugar con la dureza que requería un partido así. Hemos cometido errores que no debíamos cometer, pero no queda otra que recomponernos", declaró Willy Hernangómez a la televisión española Teledeporte.

Sergio Scariolo, el seleccionador de España que se despide en este torneo para unirse al Real Madrid, llevaba días rebajando las expectativas de su selección de cara a este torneo y lo ocurrido en la cancha del Spyros Kyprianou Arena le terminó dando la razón.

España queda herida en un grupo de seis equipos donde Grecia e Italia son los equipos más fuertes y en el que Bosnia-Herzegovina será, el sábado, el siguiente examen.

Los españoles han estado en el podio en las siete últimas ediciones del Eurobasket (cuatro títulos, un subcampeonato, dos terceros puestos) pero en esta ocasión la renovación generacional de su plantel le hacen partir de entrada desde un segundo plano.