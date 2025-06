España se mantiene optimista tras la derrota ante Portugal en la Liga de Naciones

MADRID (AP) — Mientras Cristiano Ronaldo levantaba el trofeo de la Liga de Naciones y sus compañeros de Portugal celebraban detrás de él, los jugadores de España observaban con evidente decepción.

Sin embargo, no hubo una gran desilusión tras la derrota en la tanda de penales en la final del domingo en Múnich. No hubo llamados para un cambio de entrenador. No se culpó a los jugadores que no rindieron al máximo.

La sensación era que España sigue en el camino correcto.

Antes de abandonar el campo, el entrenador Luis de la Fuente reunió a sus jugadores y se aseguró de que se mantuvieran optimistas y listos para poner atención en la Copa del Mundo del próximo año.

"Era el momento de recordarles que tenemos que estar orgullosos de esta selección, de lo que está haciendo", indicó De la Fuente. “Les recordé que yo estoy orgulloso de tenerles a ellos. Ahora debemos pensar en el Mundial. Sigo contando con todos, con los que están y con los que no han podido venir o estar aquí como Carvajal o Rodri”.

España es el actual campeón de Europa y el país ha estado disfrutando de una de sus mejores etapas en el fútbol internacional. El equipo femenino es campeón del mundo y de la Liga de Naciones. La Roja también ganó el torneo olímpico masculino en París el año pasado, así como la Liga de Naciones 2023.

“No hay duda de lo que están logrando. Está marcando una época, un estilo y lo va a seguir haciendo y no por mí y sí por los jugadores que hay”, añadió De la Fuente.

Después de vencer a Francia 5-4 en las semifinales de la Liga de Naciones la semana pasada, España perdió la final 5-3 en penales tras un empate 2-2 después del tiempo extra. El delantero Álvaro Morata fue el único jugador que falló su penal.

Martín Zubimendi (21 minutos) y Mikel Oyarzabal (45) dieron dos veces la ventaja a España, pero Portugal remontó con goles de Nuno Mendes al 26 y Ronaldo al 61.

“Hay que superar esta derrota cada uno como pueda, pero hay que valorar la dinámica positiva que traemos y esta vez por detalles se nos escapó el título”, explicó Zubimendi. "Debemos tener los pies en el suelo, estamos malacostumbrados, yo el primero que desde que llegué a la selección solo nos han pasado cosas positivas”.

De la Fuente asumió el cargo tras la derrota ante Marruecos en los octavos de final del Mundial 2022 en Qatar.

Recientemente, renovó su contrato con la federación española de fútbol hasta 2028 y la próxima Eurocopa.

Está liderando un equipo con un futuro prometedor gracias a jóvenes estrellas como Lamine Yamal, de 17 años, Nico Williams, Pedri, Gavi, Dean Huijsen y Pau Cubarsí.

El próximo partido de España es en Bulgaria el cuatro de septiembre en las eliminatorias para la Copa del Mundo.

