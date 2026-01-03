España se ofrece como mediador para lograr "una solución pacífica" en Venezuela (cancillería)

El gobierno español se ofreció este sábado como mediador para lograr "una solución pacífica" en Venezuela, donde Estados Unidos lanzó un "ataque a gran escala", según el presidente Donald Trump, quien anunció la "captura" de su par venezolano Nicolás Maduro.

España "hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. "En este sentido, España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis", añadió.

El comunicado también recuerda que el país europeo "no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024", ganadas oficialmente por Nicolás Maduro, pero impugnados por la oposición.