España se opone a levantar la prohibición de los automóviles nuevos con motor de combustión en 2035

España instó a la Unión Europea (UE) a mantener la prohibición a partir de 2035 de la venta de automóviles nuevos equipados con motores térmicos, cuando Bruselas se dispone a flexibilizar esta medida por la presión de varios Estados miembros.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, anunciará el martes su decisión sobre la revisión de esta prohibición. Varios países, como Alemania e Italia, hacen campaña para que se modifique considerablemente.

Otro bando, formado por Francia, los países nórdicos y España, aboga en cambio por mantener el objetivo, con el fin de no penalizar a los fabricantes que ya han realizado importantes inversiones en la transición hacia los vehículos totalmente eléctricos.

El gobierno español ha advertido a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en una carta en inglés enviada el jueves y consultada el viernes por AFP.

"Cualquier flexibilización adicional [de la medida] podría retrasar considerablemente las inversiones para modernizar [el sector automovilístico], al reducir la demanda de vehículos eléctricos, lo que afectaría directamente a la competitividad de la industria automovilística y de los fabricantes de equipos", advirtió el jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

Los fabricantes europeos llevan meses reclamando más "flexibilidad" en la transición hacia los vehículos totalmente eléctricos, alegando que se ven aplastados por la feroz competencia de sus rivales chinos y por una demanda de vehículos eléctricos en Europa inferior a la esperada.