España se opone al plan de centros de asilo fuera de la UE

Por Joan Faus

MADRID, 20 ene (Reuters) -

España se opone a la iniciativa de algunos países de la Unión Europea de controlar la inmigración mediante la apertura de campos para solicitantes de asilo fuera del bloque, y aboga por centrarse en frenar la inmigración irregular en origen, dijo su ministro del Interior.

Fernando Grande-Marlaska dijo a Reuters que los centros de procesamiento externos, como el plan de Italia de detener a los inmigrantes en Albania, "no son una solución mágica", ya que plantean importantes retos jurídicos y podrían tensar las relaciones con terceros países.

En contrapartida, la estrategia española de trabajar con los países de tránsito antes de que se produzcan las llegadas está resultando eficaz, agregó. En contraste con muchos Estados de la UE que endurecen sus políticas de inmigración ante el auge de la extrema derecha, el Gobierno de izquierda español ha sido una excepción al tratar el fenómeno como un activo económico, promoviendo vías legales de inmigración y reduciendo al mismo tiempo la inmigración irregular.

Las llegadas irregulares a España cayeron un 42% el año pasado a 36.000, frente a las 66.000 de Italia.

"Creo que nuestras cifras y nuestra política migratoria en general (...) refuerzan enormemente el papel de España en la definición de la política migratoria dentro de la Unión Europea", dijo Grande-Marlaska.

Dinamarca dijo el mes pasado que la mayoría de los países de la UE apoyaban la tramitación de las solicitudes de asilo "en terceros países seguros" para disuadir las llegadas. Se espera que el Parlamento Europeo restrinja las normas migratorias este año.

Para reforzar su estrategia, España ha aumentado su presencia en Mauritania, Senegal y Gambia, países de África occidental, desplegando casi 100 agentes de policía y diversos medios de vigilancia. Sin embargo, grupos de derechos humanos han denunciado que el apoyo de España y la UE a los países de África occidental para evitar que los inmigrantes embarquen en precarias pateras hacia las Islas Canarias ha dado lugar a abusos, especialmente en Mauritania, donde la policía española presuntamente estuvo presente durante detenciones abusivas de inmigrantes, según Human Rights Watch.

Grande-Marlaska aseguró que España "no ha visto ninguna actuación ilegal ni acciones contra los derechos fundamentales de los refugiados" y dijo que España está trabajando para reforzar sus equipos en Mauritania y Senegal y entregar más drones y vehículos a las fuerzas locales.

Las llegadas de inmigrantes a Canarias cayeron un 62% el año pasado respecto a los niveles récord de 2024, según datos españoles.

