España se toma la revancha ante Austria en el Europeo de balonmano

España ganó también su segundo partido en el grupo A del Europeo de balonmano masculino, esta vez superando 30-25 a Austria, este sábado en Herning (Dinamarca).

Un empate ante los austríacos (33-33) hace dos años fue precisamente el resultado que dejó a España eliminada en el campeonato europeo, pero esta vez el equipo de Jordi Ribera no dio opción a la sorpresa.

Con cuatro tantos cada uno, Aleix Gómez e Imanol Garciandia fueron los máximos anotadores españoles en el partido.

Después de ganar a Serbia en la primera fecha y de este triunfo, los Hispanos están cerca de la segunda fase (ronda principal) de la competición.

Todavía tienen pendiente de disputar el lunes el último compromiso dentro del grupo A, contra Alemania, que cayó este sábado contra los serbios.

Ya se garantizó matemáticamente la presencia en la siguiente ronda Francia, defensora del título europeo y que este sábado derrotó 46-26 a Ucrania en Oslo.

En su caso la tercera jornada, contra Noruega, servirá únicamente para decidir el liderato del grupo C.