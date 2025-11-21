España se verá con Zverev en semis de la Davis, Argentina eliminada

España, sin Carlos Alcaraz, se medirá en semifinales de la Copa Davis a la Alemania de Alexander Zverev, después de que ambos equipos sellaran este jueves su triunfo en cuartos de final.

Ambos lo lograron con remontada y por 2-1: España se deshizo de la República Checa y Alemania hizo lo propio ante una combativa Argentina, en un pulso que terminó pasada la una de la madrugada local en Bolonia (Italia), donde se disputa esta fase final en superficie dura indoor.

El partido que decidió el boleto para los alemanes fue conseguido por Kevin Krawietz y Tim Puetz, undécimos del ranking ATP de dobles, que ganaron el decisivo choque de dobles a los argentinos Horacio Zeballos y Andrés Molteni por 4-6, 6-4 y 7-6 (12/10).

La dupla albiceleste llegó a disponer de cuatro bolas para llevarse el boleto a semifinales durante el tie-break final, que no pudo aprovechar.

Con este sufrimiento, Alemania consiguió sellar el 2-1 definitivo en una eliminatoria hasta entonces nivelada porque cada uno de los equipos había ganado un choque individual.

El argentino Tomás Etcheverry (60º) había empezado venciendo al alemán Jan-Lennard Struff (84º) por 7-6 (7/3) y 7-6 (9/7).

El equipo europeo estaba contra las cuerdas pero consiguió sobrevivir con la victoria de Alexander Zverev (3º) por 6-4 y 7-6 (7/3) sobre el argentino Francisco Cerúndolo (21º).

Zverev es el jugador mejor situado en el ranking ATP entre los presentes en esta fase final de la Davis, ya que el español Carlos Alcaraz (1°) y el italiano Jannik Sinner (2°) no están con sus respectivos equipos nacionales.

Cerúndolo, por su parte, es el tenista latinoamericano mejor situado en el escalafón.

Alemania, tres veces campeona en el pasado en la Copa Davis, accedió así a su segunda semifinal consecutiva en esta competición.

Por su parte, Argentina, cuyo único título en la Davis fue en 2016, no llega a la penúltima ronda desde entonces.

Premio a la resistencia

Unas horas antes, España se había clasificado ante la República Checa, también gracias a una victoria en el partido de dobles.

En su caso fue con la pareja formada por Marcel Granollers y Pedro Martínez, que venció 7-6 (10/8) y 7-6 (10/8) a Tomas Machac y Jakub Mensik, que desperdiciaron dos bolas de partido.

Sin Alcaraz ni Alejandro Davidovich (14º), España no partía como favorita ante los checos, que se adelantaron con la victoria de Mensik (19º) sobre Pablo Carreño (89º) por 7-5 y 6-4.

Luego Jaume Munar (36º) sorprendió a Jiri Lehecka (17º) con un 6-3 y 6-4 que trasladó toda la responsabilidad a Granollers y Martínez, que no fallaron.

España jugará así su primera semifinal de la Copa Davis desde 2019, año de su sexto y último título.

Por la otra parte del cuadro, Bélgica y la anfitriona Italia -campeona de las dos últimas ediciones- se enfrentarán el viernes en la otra semifinal.

Los belgas se habían clasificado el martes al derrotar a Francia, mientras que los italianos hicieron lo propio el miércoles ante Austria.

