España se vuelca con el Día Mundial del Turismo 2025: actividades y visitas gratis a museos y monumentos

MADRID, 27 Sep. 2025 (Europa Press) -

Como cada año, este 27 de septiembre se celebrará el Día Mundial del Turismo, por lo que la entidad internacional ONU Turismo invita a todos los sectores implicados en este ámbito económico a participar de esta celebración de carácter internacional. A esta cita no falta España, una de las principales potencias turísticas a nivel mundial, junto con Francia y Estados Unidos. Por esta razón, algunas comunidades autónomas o ayuntamientos han anunciado la celebración de actividades en museos y espacios culturales con motivo del Día Mundial del Turismo para este sábado.

Empezando por la ciudad de Málaga, un total de 33 museos, centros expositivos y monumentos se unirán a esta efeméride con jornadas de puertas abiertas y, en algunos casos, visitas guiadas gratuitas. En concreto, algunos de los espacios serán el Museo de Málaga, Museo Picasso Málaga, Museo Carmen Thyssen Málaga, Centre Pompidou Málaga o monumentos como la Catedral, la Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro y el Teatro Romano.

Desde el Ayuntamiento de la urbe andaluza recuerdan que a lo largo de 2024 más de 26.000 personas disfrutaron de las distintas propuestas del Día Mundial del Turismo. También, Córdoba abrirá las puertas de los museos municipales al público de manera gratuita de 9.30 a 17.30 horas, de modo que todo el que así lo desee podrá acceder libremente, tanto al Museo Julio Romero de Torres, como al Museo Taurino, además de a la Posada del Potro, entre otros.

También se ha dispuesto la apertura gratuita de la Puerta del Puente, además del desarrollo de dos espectáculos de flamenco en la Plaza del Triunfo: actuaciones de baile de María García, con el cante de Alberto Romero y el toque de Paco de Dios, además del baile Marina Heredia y Albarto Parraguilla, al cante José el Caja y al toque Paco de Dios.

Aún en Andalucía, Cádiz ha diseñado un variado programa de actividades con visitas al Ayuntamiento y rutas turísticas a pie, accesibles y panorámicas desde el bus de City Sightseeing. Este sábado, de 17.30 a 19.00 horas se desarrollará una ruta a pie denominada 'Gaditanas inolvidables', con un máximo de 30 personas. Las invitaciones (dos por persona) se solicitarán en el Centro de Recepción de Turistas, que también será el punto de encuentro.

Asimismo, el lunes a las 12.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz se celebrará el acto de entrega del Premio del Turismo 2025 al chef y empresario gaditano, Arsenio Cueto Arroyo. Además, la capital aragonesa se suma al Día Mundial del Turismo con una programación especial para este fin de semana que incluirá visitas, paseos y rutas accesibles para todos. Precisamente, la ciudad se posiciona como un destino inclusivo para que todos los visitantes y turistas, independientemente de su situación, puedan recorrer sus rincones y descubrir su historia

Para el sábado y el domingo, el Ayuntamiento ofrecerá servicios y actividades con la promoción de 2x1.

Entre ellos, el paseo para conocer la ciudad donde Goya vivió su infancia y juventud y donde se formó como artista, hasta los 29 años; la visita Zaragoza esencial para conocer los principales atractivos turísticos y monumentales, el Paseo 'Los sitios', la visita a la 'Real Maestranza' o el 'Divertour', pensado para el público familiar. En otra comunidad autónoma, Extremadura celebrará este sábado esta festividad en el Acueducto de los Milagros de Mérida con actividades como vuelos en globo cautivo, rutas guiadas, talleres infantiles, catas gastronómicas o una exposición mural del colectivo de artistas Urban Sketchers. Del mismo modo, los asistentes podrán disfrutar de 'food trucks' y una actuación musical de Swing Ton Ni Song, seguida de animación con DJ y un espectáculo titulado 'La Noche Mágica', que combinará la música con la luz de tres globos aerostáticos. Asimismo, en Cuenca se incluyen también visitas gratuitas a museos y espacios culturales, concretamente, al Museo de Arte Abstracto Español, Museo de las Ciencias, MUPA y Museo de la Semana Santa de Cuenca. Sobre otras actividades, habrá una visita guiada por las Hoces de Cuenca, con salida a las 17 horas desde la estatua de Alfonso VIII en la Plaza del Obispado, además de dos pases de visitas gratuitas al Túnel de Calderón de la Barca a las 13 y a las 19 horas. A ello se une una observación astronómica de la mano de AstroCuenca, en la que se mostrará la riqueza del cielo de la ciudad a través de telescopios avanzados. Desde el Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) se han previsto dos actividades, siendo la primera de ellas un paseo en barco y una visita guiada al Fuerte de Navidad, una antigua batería defensiva del siglo XIX que protegía la entrada al puerto. Los horarios de salidas son a las 11, 13 y 16.30 horas, con una duración aproximada de hora y media. En segundo lugar, se celebrará una ruta en tren turístico por el centro histórico, con tres salidas, a las 9, 9.40 y 10.15 horas, con trayectos que comienzan en el restaurante Mare Nostrum. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, pero por motivos de aforo es necesaria la inscripción previa en la web de turismo. CAMPAÑA Con motivo del Día Mundial del Turismo, Turespaña ha lanzado una campaña que cuenta con la colaboración de numerosos ayuntamientos de toda España, así como de aeropuertos de la red de Aena, con el objetivo de subrayar el papel del turismo como punto de encuentro. Esta acción conmemorativa tiene como elemento central un cartel diseñado por Javier Mariscal bajo el lema 'Viajar nos une', que "simboliza la capacidad del turismo para estrechar vínculos entre personas, culturas y territorios". En concreto, el cartel podrá verse hasta el 29 de septiembre en mupis y otros soportes de mobiliario urbano --también digitales-- de las localidades participantes.

Por otro lado, la campaña también podrá visualizarse en más de una quincena de aeropuertos de la red de Aena hasta este 27 de septiembre.