España sella su boleto al Mundial 2026

España selló este martes su boleto al Mundial de Norteamérica 2026, tras empatar ante Turquía 2-2 en el estadio de la Cartuja de Sevilla.

La Roja tenía el pase prácticamente asegurado antes del choque, ya que la selección de Luis de la Fuente, que terminó invicta esta fase de clasificación, debía perder por siete o más goles para quedarse fuera.

Dani Olmo (5') adelantó pronto a la Roja, pero esta vio cómo Deniz Gül (42') marcaba el tanto del empate en una acción a balón parado, que penalizó la relajación de los españoles.

Tras la reanudación, cuando se esperaba una reacción española, los turcos volvieron a sorprender con el gol de Salih Ozcan (54'), pero Mikel Oyarzabal (62') puso las tablas rápidamente.

La campeona del mundo de 2010 jugará su decimoséptima fase final de la cita mundialista, que se disputará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

Con varios cambios en el once inicial - Marcos Llorente, Aleix García, Yeremy Pino y Olmo, el combinado español no pudo empezar con mejor pie.

Olmo perforó las mallas en el primer suspiro, tras un remate cruzado a pase de Marc Cucurella.

El jugador del FC Barcelona, que suma doce tantos en 46 encuentros con la elástica roja entre todas las competiciones, pudo ampliar después el marcador, pero sus dos latigazos fueron repelidos por el arquero rival.

También Oyarzabal (24') desperdició una clara ocasión al plantarse solo en la portería rival tras un error de Merih Demiral, pero se mostró lento y el balón acabó siendo despejado por la defensa turca.

Pese a dominar la posesión, las oportunidades de peligro apenas aparecían y el partido se calmó, lo que propició un fallo en la zaga hispana.

Tras un saque de esquina, el esférico quedó en tierra de nadie en el área y apareció Gül para batir a Unai Simón por debajo.

Sabor agridulce

En la segunda mitad, el equipo turco salió más enchufado y pronto llegó otro gol para ponerse por delante, aprovechando la pasividad de la defensa hispana: en una jugada combinada, Ozcan finalizó con un potente disparo desde fuera del área, imparable para Simón.

Pero España respondió enseguida.

Después de un mal despeje de Caglar Soyuncu, que remató Pino y que Demiral sacó sobre la línea de gol, un atento Oyarzabal mandó el balón al fondo de la red.

Tras el doblete ante Georgia, el delantero vasco ya lleva 22 goles con España en 51 partidos. Un registro que le iguala con Julio Salinas y le deja a uno de Sergio Ramos, Ferran Torres y Alfredo Di Stefano.

"Tenemos un sabor agridulce porque queríamos acabar con la portería a cero, pero contentos por clasificarnos para el Mundial", declaró Dani Olmo a Televisión Española.

Sobre la ilusión de disputar el torneo, el jugador del FC Barcelona subrayó que tanto los jugadores como el cuerpo técnico tienen ganas de jugarlo, aunque precisó que "primero viene el parón de marzo" y que tendrán tiempo para prepararlo.

rsc/dam